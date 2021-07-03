У Японії після зливи виник зсув. Безвісти зникли 20 осіб

У Японії після проливного дощу виник великий зсув на північний захід від Токіо. Були зруйновані 10 будинків, а 20 осіб зникли безвісти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.
Зазначено, що пожежники проводять пошуково-рятувальні операції у районі зсуву в Атамі, префектурі Сідзуока. Там розташовані спа-курорти.
Уряд префектури звернувся за допомогою до сил самооборони для ліквідації наслідків стихійного лиха, яке сталося близько 10:30 ранку за місцевим часом.
Прем'єр-міністр Есіхіде Суга провів переговори з міністром стихійних лих Ясуфумі Танахаші з приводу зсуву та інших лих, пов'язаних з дощем.
Відзначається, що проливний дощ також порушив роботу системи громадського транспорту. Ненадовго призупинили рух надшвидкісних поїздів Сінкансен на ділянках між Токіо і Сін-Осака.
Японське метеорологічне агентство інформує, що за 72 години в Хаконе, префектура Канагава, випало 790 міліметрів опадів, а в Готемба, префектура Сідзуока, - понад 550 мм.