RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Японії після зливи виник зсув. Безвісти зникли 20 осіб

Автор: Юлія Струк

У Японії після проливного дощу виник великий зсув на північний захід від Токіо. Були зруйновані 10 будинків, а 20 осіб зникли безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.

Зазначено, що пожежники проводять пошуково-рятувальні операції у районі зсуву в Атамі, префектурі Сідзуока. Там розташовані спа-курорти.

Уряд префектури звернувся за допомогою до сил самооборони для ліквідації наслідків стихійного лиха, яке сталося близько 10:30 ранку за місцевим часом.

Прем'єр-міністр Есіхіде Суга провів переговори з міністром стихійних лих Ясуфумі Танахаші з приводу зсуву та інших лих, пов'язаних з дощем.

Відзначається, що проливний дощ також порушив роботу системи громадського транспорту. Ненадовго призупинили рух надшвидкісних поїздів Сінкансен на ділянках між Токіо і Сін-Осака.

Японське метеорологічне агентство інформує, що за 72 години в Хаконе, префектура Канагава, випало 790 міліметрів опадів, а в Готемба, префектура Сідзуока, - понад 550 мм.

Читайте РБК-Україна в Google News
Японіязсувпропавшие без вестиТокио