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В Японии грузовик въехал в группу детей, есть погибшие и раненые

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Ячимата, Понедельник 28 июня 2021 12:59
В Японии грузовик въехал в группу детей, есть погибшие и раненые Фото: в Японии грузовик въехал в группу детей (flickr.com/photos/24843136@N07)
Автор: РБК-Украина

В Японии грузовик въехал в группу детей. В результате инцидента погибли два человека, еще трое получили серьезные травмы.

Об этом сообщает Japan Times.

Инцидент произошел на дороге в городе Ячимата в префектуре Тиба.

По данным полиции и пожарных, грузовик сбил всех пятерых детей, которые возвращались домой из местной школы.

Сейчас правоохранители выясняют подробности инцидента.

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