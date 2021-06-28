В Японии грузовик въехал в группу детей, есть погибшие и раненые
Фото: в Японии грузовик въехал в группу детей (flickr.com/photos/24843136@N07)
В Японии грузовик въехал в группу детей. В результате инцидента погибли два человека, еще трое получили серьезные травмы.
Об этом сообщает Japan Times.
Инцидент произошел на дороге в городе Ячимата в префектуре Тиба.
По данным полиции и пожарных, грузовик сбил всех пятерых детей, которые возвращались домой из местной школы.
Сейчас правоохранители выясняют подробности инцидента.