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В Японії вантажівка в'їхала в групу дітей, є загиблі і поранені

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Ячимата, Понеділок 28 червня 2021 12:59
В Японії вантажівка в'їхала в групу дітей, є загиблі і поранені Фото: в Японії вантажівка в'їхала в групу дітей (flickr.com/photos/24843136@N07)
Автор: РБК-Україна

В Японії вантажівка в'їхала в групу дітей. В результаті інциденту загинули дві людини, ще троє отримали серйозні травми.

Про це повідомляє Japan Times.

Інцидент стався на дорозі в місті Ячимата в префектурі Тіба.

За даними поліції і пожежників, вантажівка збила всіх п'ятьох дітей, які поверталися додому з місцевої школи.

Наразі правоохоронці з'ясовують подробиці інциденту.

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