В Японії вантажівка в'їхала в групу дітей, є загиблі і поранені
Фото: в Японії вантажівка в'їхала в групу дітей (flickr.com/photos/24843136@N07)
В Японії вантажівка в'їхала в групу дітей. В результаті інциденту загинули дві людини, ще троє отримали серйозні травми.
Про це повідомляє Japan Times.
Інцидент стався на дорозі в місті Ячимата в префектурі Тіба.
За даними поліції і пожежників, вантажівка збила всіх п'ятьох дітей, які поверталися додому з місцевої школи.
Наразі правоохоронці з'ясовують подробиці інциденту.