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В Японии досрочно отменили чрезвычайное положение на большей территории страны

Новости » Коронавирус     14.05.2020 - 14:47
В Японии досрочно отменили чрезвычайное положение на большей территории страны
Иллюстративное фото (flickr)

Чрезвычайное положение было отменено в 39 из 47 префектур страны

Правительство Японии приняло решение отменить режим чрезвычайного положения, который был введен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Japan Times.

Сообщается, что чрезвычайное положение было отменено в 39 из 47 префектур страны.

Однако режим чрезвычайного положения будет продлен в восьми префектурах. В частности, Токио, Осаке и Киото, а также на самом северном острове Японии Хоккайдо. Правительство рассмотрит вопрос об отмене режима ЧП в этих регионах через неделю.

При этом, во всех регионах власти продолжают призывать жителей соблюдать дистанцию и избегать людных мест.

Напомним, 16 апреля правительство Япония ввело режим чрезвычайного положения в стране. Режим ЧП в стране предварительно был введен до 6 мая, однако позже правительство продлило его до 31 мая.

Кроме того, правительство Японии включило Украину в список стран, гражданам которых запрещен въезд в страну. Данный запрет будет действовать до конца мая.

Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины Япониячрезвычайное положение
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