У Японії достроково скасували надзвичайний стан на більшій території країни

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Надзвичайний стан було скасовано в 39 з 47 префектур країни

Уряд Японії прийняв рішення скасувати режим надзвичайного стану, який був введений через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє The Japan Times.

Повідомляється, що надзвичайний стан було скасовано в 39 з 47 префектур країни.

Проте режим надзвичайного стану буде продовжено у восьми префектурах. Зокрема, Токіо, Осаки та Кіото, а також на самому північному острові Японії Хоккайдо. Уряд розгляне питання про скасування режиму НС в цих регіонах через тиждень.

При цьому, у всіх регіонах влади продовжують закликати жителів дотримуватися дистанції та уникати людних місць.

Нагадаємо, 16 квітня уряд Японія ввів режим надзвичайного стану в країні. Режим НС в країні попередньо був введений до 6 травня, однак пізніше уряд продовжив його до 31 травня.

Крім того, уряд Японії включило Україну до списку країн, громадянам яких заборонений в'їзд в країну. Дана заборона буде діяти до кінця травня.

Автор: Валерія Мрачковська