В Японии число жертв тайфуна "Хагибис" почти достигло 100

В Японии количество погибших в результате обрушившегося на Японию в октябре тайфуна "Хагибис" и спровоцированных им ливней выросло до 98 человек, десять человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на национальное общественное телевидение Японии.

Ранее правительство Японии объявило часть пострадавших районов зонами чрезвычайного бедствия, что дало Кабинету министров возможность существенно увеличить расходы из госбюджета на проведение восстановительных работ.

Средства будут направлены на восстановление дорог и канализационных систем, укрепление берегов рек, рекультивацию сельскохозяйственных земель.

Напомним, в Японии в результате сильных дождей, которые вызвали наводнения на востоке страны, погибли по меньшей мере 10 человек, еще трое считаются пропавшими без вести. В некоторых префектурах Японии менее чем за сутки выпала месячная норма осадков. Местные власти рекомендовала покинуть пострадавшие от ливней регионы, которые накануне были повреждены тайфунами.