ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Японию накрыли сильные ливни, есть жертвы

Новости » Происшествия    26.10.2019 - 11:27
Японию накрыли сильные ливни, есть жертвы
Фото: последствия дождей в Японии (KYODO)

В результате непогоды погибли 10 человек

В Японии в результате сильных дождей, которые вызвали наводнения и ливни на востоке страны, погибли по меньшей мере 10 человек, еще трое считаются погибшими без вести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, в пятницу в префектурах Чиба и Фукусима, на востоке и северо-востоке Японии, возникли оползни в заболоченных районах. Кое-где менее чем за сутки выпала месячная норма осадков, в частности в городе Ушику за 12 часов выпали 283,55 мм дождя.

Отмечается, что местные власти рекомендовала покинуть пострадавшие от ливней регионы, которые накануне были повреждены тайфунами. Из-за ливня пришлось перекрыть некоторые дороги, а под водой оказались почти 4,7 тыс. домохозяйств.

Кроме того, премьер-министр страны Синдзо Абэ во время субботней встречи рабочей группы по катастрофам призвал приложить максимальные усилия в спасательных операция и оценке убытков от непогоды.

Напомним, недавно Японию накрыл мощный тайфун "Хагибис". В результате стихии погибли почти 80 человек, еще около десяти человек считаются пропавшими без вести. Площадь затопления территории составила более 23 тыс. гектаров. Тайфун повредил свыше 1670 домов, еще около сотни были разрушены.

На юге Франции начались наводнения из-за сильных дождей, есть погибшие В Японии произошло мощное землетрясение
Новости Украины Японияоползеньливень
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь