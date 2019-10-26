Японию накрыли сильные ливни, есть жертвы

Фото: последствия дождей в Японии (KYODO)

В результате непогоды погибли 10 человек

В Японии в результате сильных дождей, которые вызвали наводнения и ливни на востоке страны, погибли по меньшей мере 10 человек, еще трое считаются погибшими без вести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, в пятницу в префектурах Чиба и Фукусима, на востоке и северо-востоке Японии, возникли оползни в заболоченных районах. Кое-где менее чем за сутки выпала месячная норма осадков, в частности в городе Ушику за 12 часов выпали 283,55 мм дождя.

Отмечается, что местные власти рекомендовала покинуть пострадавшие от ливней регионы, которые накануне были повреждены тайфунами. Из-за ливня пришлось перекрыть некоторые дороги, а под водой оказались почти 4,7 тыс. домохозяйств.

Кроме того, премьер-министр страны Синдзо Абэ во время субботней встречи рабочей группы по катастрофам призвал приложить максимальные усилия в спасательных операция и оценке убытков от непогоды.

Напомним, недавно Японию накрыл мощный тайфун "Хагибис". В результате стихии погибли почти 80 человек, еще около десяти человек считаются пропавшими без вести. Площадь затопления территории составила более 23 тыс. гектаров. Тайфун повредил свыше 1670 домов, еще около сотни были разрушены.