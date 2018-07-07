В Японии число жертв в результате наводнени розросло до 51

Наводнения и оползни в Японии препятствуют спасательным операциям

В Японии по меньшей мере 51 человек погиб в результате сильных ливней и последовавших за ними оползней и наводнений. Об этом сообщает NHK.

Власти Японии предупреждают, что число погибших может увеличиться в результате наводнений и оползней, вызванных рекордными осадками в западной части страны.

Известно, что в 22:30 вечера (по местному времени, - ред.) в субботу, 7 июля, 51 человек умерли, а трое были обнаружены без сознания. Еще по меньшей мере 48 остаются пропавшими без вести.

Кроме того, наводнения и оползни препятствуют спасательным операциям.

Напомним, ранее сообщалось, что в Японии в результате наводнений и схода селей, вызванных проливными дождями, погиб 21 человек, еще 47 человек считаются пропавшими без вести.

Добавим, что в Японии сегодня, 7 июля, произошло землетрясение магнитудой 6,0.