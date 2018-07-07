В Японії число жертв в результаті повені розросло до 51

Повені та зсуви в Японії перешкоджають рятувальним операціям

В Японії щонайменше 51 людина загинула в результаті сильних злив та спричинених ними зсувів і повеней. Про це повідомляє NHK.

Влада Японії попереджає, що число загиблих може збільшитися в результаті повеней і зсувів, викликаних рекордними опадами у західній частині країни.

Відомо, що у 22:30 вечора (за місцевим часом, - ред.) у суботу, 7 липня, 51 людина загинула, а троє були виявлені без свідомості. Ще щонайменше 48 залишаються зниклими безвісти.

Крім того, повені і зсуви перешкоджають рятувальним операціям.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Японії в результаті повеней і сходу селів, викликаних проливними дощами, загинула 21 людина, ще 47 осіб вважаються зниклими безвісти.

Додамо, що в Японії сьогодні, 7 липня, стався землетрус магнітудою 6,0.