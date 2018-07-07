Социальные страницы
Курси валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

В Японії число жертв в результаті повені розросло до 51

НовиниНадзвичайні події    07.07.2018 - 17:40
Фото: повінь в Японії (twitter.com/japantimes)
Фото: повінь в Японії (twitter.com/japantimes)

Повені та зсуви в Японії перешкоджають рятувальним операціям

В Японії щонайменше 51 людина загинула в результаті сильних злив та спричинених ними зсувів і повеней. Про це повідомляє NHK.

Влада Японії попереджає, що число загиблих може збільшитися в результаті повеней і зсувів, викликаних рекордними опадами у західній частині країни.

Відомо, що у 22:30 вечора (за місцевим часом, - ред.) у суботу, 7 липня, 51 людина загинула, а троє були виявлені без свідомості. Ще щонайменше 48 залишаються зниклими безвісти.

Крім того, повені і зсуви перешкоджають рятувальним операціям.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Японії в результаті повеней і сходу селів, викликаних проливними дощами, загинула 21 людина, ще 47 осіб вважаються зниклими безвісти.

Додамо, що в Японії сьогодні, 7 липня, стався землетрус магнітудою 6,0.

У Японії через дощі евакуювали вже 160 тис. людей В Японії під час запуску вибухнула приватна ракета
Теги публікації: Японія  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Глибока помилка": екс-міністр Червоненко порадив українцям вчити російську мову (відео)
"Яка земелька ваша?": кремлівський пропагандист заявив, що Україну створила Росія (відео)
З кабіни пілота показали зліт легендарного гіганта "Мрії" (відео)
Величезна змія не на жарт налякала жителів Херсона (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся