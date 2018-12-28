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У Японії автобус зіткнувся з вантажівкою, багато постраждалих

Новини » Надзвичайні події    28.12.2018 - 06:57
У Японії автобус зіткнувся з вантажівкою, багато постраждалих
Фото: на місці ДТП (скріншот відео)

Поліція арештувала водія автобуса

В Японії у результаті зіткнення автобуса з вантажівкою недалеко від Токіо постраждали щонайменше 16 осіб. Про це повідомили в поліції, передає РБК-Україна з посиланням на NHK.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 8 ранку за місцевим часом (01:00 за Києвом) у місті Фубанасі префектури Тіба, розташованому недалеко від Токіо.

В результаті ДТП 16 осіб отримали травми різної тяжкості, двоє з них - важкі.

За інформацією видання, автобус належав компанії, що надає послуги корпоративних перевезень.

Поліція заарештувала 69-річного водія автобуса за підозрою у дорожньо-транспортній пригоді.

Нагадаємо, 26 грудня в Єгипті вісім осіб загинули, ще четверо отримали травми в результаті ДТП на півночі країни на автотрасі, що з'єднує Каїр і Олександрію.

За невстановлених причин на висотній естакаді перед в'їздом у місто Даманхур сталося зіткнення мікроавтобуса з вантажним автомобілем з причепом. У момент аварії причіп впав на мікроавтобус з людьми.

 

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