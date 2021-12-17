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В Японии 27 человек погибли в результате пожара

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Япония, Пятница 17 декабря 2021 06:19
В Японии 27 человек погибли в результате пожара Фото: пожар в Японии забрал жизни 27 человек (twitter.com/KenKobayashi)
Автор: Наталья Скороход

В торговом районе японского города Осака возник сильный пожар в многоэтажном здании. В результате по меньшей мере 27 человек погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.

Около 10:20 утра (по местному времени) пожарная служба получила сообщение о возгорании на четвертом этаже здания, расположенного недалеко от железнодорожного вокзала Осака. Примерно к 10:45 после возгорания на площади около 20 квадратных метров пожар был потушен.

По словам пожарных, 27 человек погибли в результате пожара. Полиция подозревает поджог здания.

Свидетели происшествия сообщают, что огонь заблокировал людей в здании. Для спасательной операции понадобилось много пожарных машин и машин скорой помощи.

"Когда я выглянул, я увидел оранжевое пламя в окне четвертого этажа здания. Женщина махала рукой из окна шестого этажа и просила о помощи", - рассказал изданию свидетель пожара.

"Я видел, как идет дым, было много пожарных машин и машин скорой помощи. Людей спасала тележка с лестницей. В какой-то момент в окрестностях произошло отключение электричества", - рассказал свидетель, который работает в соседнем ресторане.

Напомним, что в Силиции из-за взрыва газа обрушился четырехэтажный дом. В результате несколько человек пропали без вести.

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