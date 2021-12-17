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В Японії 27 людей загинули в результаті пожежі

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Японія, П'ятниця 17 грудня 2021 06:19
В Японії 27 людей загинули в результаті пожежі Фото: пожежа в Японії забрала життя 27 осіб (twitter.com/KenKobayashi)
Автор: Наталья Скороход

У торговому районі японського міста Осака виникла сильна пожежа у багатоповерховій будівлі. В результаті щонайменше 27 людей загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.

Близько 10:20 ранку (за місцевим часом) пожежна служба отримала повідомлення про загоряння на четвертому поверсі будівлі, розташованої недалеко від залізничного вокзалу Осака. Приблизно до 10: 45 після загоряння на площі близько 20 квадратних метрів пожежа була загашена.

За словами пожежників, 27 людей загинули в результаті пожежі. Поліція підозрює підпал будівлі.

Свідки події повідомляють, що вогонь заблокував людей у будівлі. Для рятувальної операції знадобилося багато пожежних машин і машин швидкої допомоги.

"Коли я визирнув, я побачив помаранчеве полум'я у вікні четвертого поверху будівлі. Жінка махала рукою з вікна шостого поверху і просила про допомогу", - розповів виданню свідок пожежі.

"Я бачив, як йде дим, було багато пожежних машин і машин швидкої допомоги. Людей рятував візок зі сходами. У якийсь момент в околицях сталося відключення електрики", - розповів свідок, який працює в сусідньому ресторані.

Нагадаємо, що у Силіції через вибух газу завалився чотириповерховий будинок. В результаті кілька людей зникли безвісти.

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Пожежа Японія
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