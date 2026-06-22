Понеділок в Україні буде теплим, але з дощами та грозами: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні

Сьогодні в Україні прогнозується мінлива хмарність. Вдень в Україні, крім півдня та південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вдень 26-31°; у східних областях 23-28°.

Фото: якою буде погода в Україні 22 червня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність. Вдень короткочасні дощі, по області місцями грози.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень 26-31°, у Києві близько 30°.