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Понеділок в Україні буде теплим, але з дощами та грозами: прогноз погоди на сьогодні

07:00 22.06.2026 Пн
1 хв
Де чекати на дощ?
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 22 червня (Getty Images)

В Україні сьогодні, 22 червня, буде тепло, місцями прогріє до +31. Водночас у низці регіонів пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні прогнозується мінлива хмарність. Вдень в Україні, крім півдня та південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вдень 26-31°; у східних областях 23-28°.

Фото: якою буде погода в Україні 22 червня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність. Вдень короткочасні дощі, по області місцями грози.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень 26-31°, у Києві близько 30°.

Нагадаємо, раніше синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт розповів, яких максимальних температур варто очікувати в Україні найближчими днями.

Також РБК-Україна писало про наслідки глобальних кліматичних змін для України.

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