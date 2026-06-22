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Понедельник в Украине будет теплым, но с дождями и грозами: прогноз погоды на сегодня

07:00 22.06.2026 Пн
1 мин
Где ждать дождь?
aimg Татьяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 22 июня (Getty Images)

Сегодня, 22 июня, в Украине будет тепло, местами температура поднимется до +31. При этом в ряде регионов пройдут кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине прогнозируется переменная облачность. Днем в Украине, кроме юга и юго-востока, кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура днем 26-31°; в восточных областях 23-28°.

Фото: какая будет погода в Украине 22 июня (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность. Днем кратковременные дожди, по области местами грозы.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области днем 26-31°, в Киеве около 30°.

Напомним, ранее синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит рассказал, каких максимальных температур следует ожидать в Украине в ближайшие дни.

Также РБК-Украина писало о последствиях глобальных климатических изменений для Украины.

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