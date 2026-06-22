Понедельник в Украине будет теплым, но с дождями и грозами: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

Сегодня в Украине прогнозируется переменная облачность. Днем в Украине, кроме юга и юго-востока, кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура днем 26-31°; в восточных областях 23-28°.

Фото: какая будет погода в Украине 22 июня (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность. Днем кратковременные дожди, по области местами грозы.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области днем 26-31°, в Киеве около 30°.