Понедельник в Украине будет теплым, но с дождями и грозами: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 22 июня, в Украине будет тепло, местами температура поднимется до +31. При этом в ряде регионов пройдут кратковременные дожди с грозами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сегодня в Украине прогнозируется переменная облачность. Днем в Украине, кроме юга и юго-востока, кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.
Температура днем 26-31°; в восточных областях 23-28°.
Фото: какая будет погода в Украине 22 июня (инфографика РБК-Украина)
В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность. Днем кратковременные дожди, по области местами грозы.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.
Температура по области днем 26-31°, в Киеве около 30°.
Напомним, ранее синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит рассказал, каких максимальных температур следует ожидать в Украине в ближайшие дни.
Также РБК-Украина писало о последствиях глобальных климатических изменений для Украины.