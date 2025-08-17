Понеділок - день змін: карти Таро назвали знаки Зодіаку, які вже за крок від важливого етапу

Близнюки

Вам випала карта "Верховна Жриця". Ви вступаєте у фазу глибинного прозріння. "Жриця" відкриває потаємне, і зовнішні, і внутрішні істини. Для вас понеділок почнеться спокійно, але у якийсь момент ви відчуєте щось особливе. Можлива несподівана розмова, думка або знак, який переверне все раз і назавжди.

Порада для Близнюків на понеділок: довіряйте не словам, а відчуттям. Якщо всередині щось тьохкає - дійте, ви вже за крок від нового життя.

Телець

Вам випала карта "Суд". Це карта про карму, відплату, шанс почати з чистого аркуша. Все, про що ви мріяли та думали, може прийти саме у понеділок. Особливі зміни, про які ви ще навіть не здогадуєтеся, вже поруч. І якщо ви зумієте спіймати хвилю нового етапу, то вам дуже пощастить в усіх сферах.

Порада для Тельців на понеділок: будьте чесними з собою. Не закривайте очі на очевидні речі та робіть правильні висновки, зараз дуже важливо дивитись на все тверезо і без рожевих окулярів.

Скорпіон

Вам випала карта "Вежа". Ця карта несе очищення, навіть якщо спершу воно болісне. "Вежа" говорить про ситуацію, яка давно потребувала вашого серйозного рішення. І саме цього понеділка настане доленосний момент, від якого не втекти. Зміни підуть лише на краще, але спочатку варто відпустити ілюзії. Прийміть всю правду.

Порада для Скорпіонів на понеділок: не намагайтеся зупинити зміни. Те, що здається надто радикальним, насправді принесе вам лише щастя та успіх.