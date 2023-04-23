Понеділок буде теплим, але є одне "але". Синоптик дала прогноз на завтра

"Понеділок в Україні буде теплим! Протягом дня +14...+19 градусів! Але 24 квітня передбачаються дощі - періодичні, від невеликих до помірних", - розповіла вона.

Крім того, за даними синоптика, вдень у понеділок, швидше, в другій половині дня, місцями можливі грози.

Погода у Києві

У Києві завтра без істотних опадів, буде тепло, до +18 градусів.

"Проте в другій половині дня понеділка є ймовірність невеликого дощу, можливо з грозою", - зазначила Діденко.

Як повідомлялось, українцям радять утриматись від походів на високогір'я через значну небезпеку сходження лавин 23-24 квітня.

Додамо, що рівень води у Дніпрі у районі Києва зменшується. Проте у деяких районах столиці залишаються підтоплення.