Понедельник будет теплым, но есть одно "но". Синоптик дала прогноз на завтра

Завтра, в понедельник, 24 апреля, в Украине будет тепло, до +19 градусов, но по-настоящему весеннюю погоду испортят дожди, которые местами пройдут вперемешку с грозами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"Понедельник в Украине будет теплым! В течение дня +14...+19 градусов! Но 24 апреля предполагаются дожди - периодические, от небольших до умеренных", - рассказала она.
Кроме того, по данным синоптика, днем в понедельник, скорее, во второй половине дня местами возможны грозы.
Погода в Киеве
В Киеве завтра без существенных осадков, будет тепло, до +18 градусов.
"Однако во второй половине дня понедельника есть вероятность небольшого дождя, возможно, с грозой", - отметила Диденко.
Как сообщалось, украинцам советуют воздержаться от походов на высокогорье из-за значительной опасности схода лавин 23-24 апреля.
Добавим, что уровень воды в Днепре в районе Киева снижается. Однако в некоторых районах столицы остается подтопление.
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