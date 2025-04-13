З понеділка - спека чи дощі? Якою буде погода в Україні перед Великоднем

Перед Великоднем в Україні очікується нестабільна погода - з потеплінням, дощами та різкими перепадами температур. Синоптики розповіли, яким буде новий робочий тиждень перед святом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
У понеділок, 14 квітня, в Україні буде практично без дощів. Вони ймовірні:
В інших регіонах буде без опадів і навіть сонячно. Вночі буде плюсова температура, до +7 на Волині та мінімально в межах +1...+3 градусів на Донеччині та місцями на Миколаївщині.
Максимально вдень температура підніметься до +17 у багатьох регіонах. У Києві без опадів, вночі +2...+4, вдень +15....+17.
У вівторок, 15 квітня, погода буде практично аналогічною до понеділка, 14 квітня. Дощі пройдуть:
При цьому температура 15 серпня буде явно вищою, ніж днем раніше. Вночі на Волині буде до +8 градусів. А вдень імовірний температурний стрибок до +20 градусів. Причому таких регіонів буде не один:
У Києві вночі до +6 градусів, удень до +19 градусів, без опадів.
У середу, 16 квітня, в Україні вдень очікується до +21...+22 градусів. Така температура ймовірна в:
Скрізь буде сонячно, за винятком Хмельницької, Рівненської, Львівської та Тернопільської областей, де ймовірні дощі.
Вночі температура підніметься максимально до +10, на Волині. У Києві без дощів, уночі до +8, удень до +19.
У четвер, 17 квітня, в Україні буде сухо повсюдно. Вночі температура максимальною буде в частині західних і центральних областей, до +10 градусів. Вдень максимально до +24! Така температура очікується:
Навіть на півдні буде не більше +21 градуса. У Києві вдень до +21, вночі до +10.
У п'ятницю, 18 квітня, погода буде аналогічною. Щоправда, крім одного моменту - на Закарпатті ймовірні дощі.
Погода в Україні 17-18 квітня (meteo.gov.ua)
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