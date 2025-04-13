З понеділка - спека чи дощі? Якою буде погода в Україні перед Великоднем

Понеділок, 14 квітня

У понеділок, 14 квітня, в Україні буде практично без дощів. Вони ймовірні:

на Закарпатті, Прикарпатті;

у Львівській, Волинській;

у Тернопільській та Чернівецькій областях.

В інших регіонах буде без опадів і навіть сонячно. Вночі буде плюсова температура, до +7 на Волині та мінімально в межах +1...+3 градусів на Донеччині та місцями на Миколаївщині.

Максимально вдень температура підніметься до +17 у багатьох регіонах. У Києві без опадів, вночі +2...+4, вдень +15....+17.

Погода в Україні 14 квітня (meteo.gov.ua)

Вівторок, 15 квітня

У вівторок, 15 квітня, погода буде практично аналогічною до понеділка, 14 квітня. Дощі пройдуть:

на Волині, у Львівській;

у Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій;

на Прикарпатті та Закарпатті.

При цьому температура 15 серпня буде явно вищою, ніж днем раніше. Вночі на Волині буде до +8 градусів. А вдень імовірний температурний стрибок до +20 градусів. Причому таких регіонів буде не один:

Луганська, Донецька;

Херсонська, Миколаївська;

Дніпропетровська, Кіровоградська.

У Києві вночі до +6 градусів, удень до +19 градусів, без опадів.

Погода в Україні 15 квітня (meteo.gov.ua)

Середа, 16 квітня

У середу, 16 квітня, в Україні вдень очікується до +21...+22 градусів. Така температура ймовірна в:

на Закарпатті, на Волині, у Львівській області (+22 градуси);

у Луганській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій (+21 градус).

Скрізь буде сонячно, за винятком Хмельницької, Рівненської, Львівської та Тернопільської областей, де ймовірні дощі.

Вночі температура підніметься максимально до +10, на Волині. У Києві без дощів, уночі до +8, удень до +19.

Погода в Україні 16 квітня (meteo.gov.ua)

Четвер-п'ятниця, 17-18 квітня

У четвер, 17 квітня, в Україні буде сухо повсюдно. Вночі температура максимальною буде в частині західних і центральних областей, до +10 градусів. Вдень максимально до +24! Така температура очікується:

у Львівській області;

на Закарпатті, на Прикарпатті, на Волині.

Навіть на півдні буде не більше +21 градуса. У Києві вдень до +21, вночі до +10.

У п'ятницю, 18 квітня, погода буде аналогічною. Щоправда, крім одного моменту - на Закарпатті ймовірні дощі.



Погода в Україні 17-18 квітня (meteo.gov.ua)