С понедельника - жара или дожди? Какой будет погода в Украине перед Пасхой

Перед Пасхой в Украине ожидается нестабильная погода - с потеплением, дождями и резкими перепадами температур. Синоптики рассказали, какой будет новая рабочая неделя перед праздником.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
В понедельник, 14 апреля, в Украине будет практически без дождей. Они вероятны:
В остальных регионах будет без осадков и даже солнечно. Ночью будет плюсовая температура, до +7 на Волыни и минимально в пределах +1...+3 градусов в Донецкой и местами в Николаевской области.
Максимально днем температура поднимется до +17 во многих регионах. В Киеве без осадков, ночью +2...+4, днем +15....+17.
Во вторник, 15 апреля, погода будет практически аналогичной понедельнику, 14 апреля. Дожди пройдут:
При этом температура 15 авпреля будет явно выше, чем днем ранее. Ночью на Волыни будет до +8 градусов. А днем вероятен температурный скачок до +20 градусов. Причем таких регионов будет не один:
В Киеве ночью до +6 градусов, днем до +19 градусов, без осадков.
В среду, 16 апреля, в Украине днем ожидается до +21...+22 градусов. Такая температура вероятна в:
Везде будет солнечно, за исключением Хмельницкой, Ровенской, Львовской и Тернопольской областей, где вероятны дожди.
Ночью температура поднимется максимально до +10, на Волыни. В Киеве без дождей, ночью до +8, днем до +19.
Погода в Украине 16 апреля (meteo.gov.ua)
В четверг, 17 апреля, в Украине будет сухо повсеместно. Ночью температура максимальной будет в части западных и центральных областей, до +10 градусов. Днем максимально до +24! Такая температура ожидается:
Даже на юге будет не больше +21 градуса. В Киеве днем до +21, ночью до +10.
В пятницу, 18 апреля, погода будет аналогичной. Правда, короме одного момента - на Закарпатье вероятны дожди.
Погода в Украине 17-18 апреля (meteo.gov.ua)
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.