UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

С понедельника все школы Львова переходят на дистанционное обучение

Автор: Сергей Пышкин

Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение ввести дистанционное обучение для школ Львова после завершения каникул. Детские сады будут работать и в дальнейшем в очном режиме.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу городского головы Львова Андрея Садового.

После завершения каникул 1 ноября, начальная школа и старшие классы переходят на дистанционное обучение.

"Комиссия приняла решение, что с понедельника все школьники переходят на дистанционное обучение. Это начальная школа и старшие классы. Очно - только наши детсады", - заявил Садовой.

Напомним, что РБК-Украина писала о том, что Львов может в ближайшее время перейти в "красную" зону.

В частности, РБК-Украина сообщало о том, что во Львове планируют ограничить массовые мероприятия и хозяйственную работу 10 заведений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львовшкола