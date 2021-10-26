С понедельника все школы Львова переходят на дистанционное обучение

Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение ввести дистанционное обучение для школ Львова после завершения каникул. Детские сады будут работать и в дальнейшем в очном режиме.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу городского головы Львова Андрея Садового.

"Комиссия приняла решение, что с понедельника все школьники переходят на дистанционное обучение. Это начальная школа и старшие классы. Очно - только наши детсады", - заявил Садовой.

После завершения каникул 1 ноября, начальная школа и старшие классы переходят на дистанционное обучение.

Напомним, что РБК-Украина писала о том, что Львов может в ближайшее время перейти в "красную" зону.

В частности, РБК-Украина сообщало о том, что во Львове планируют ограничить массовые мероприятия и хозяйственную работу 10 заведений.