RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

З понеділка усі школи Львова переходять на дистанційне навчання

Автор: Сергій Пишкін

Комісія з питань ТЕБ та НС прийняла рішення запровадити дистанційне навчання для шкіл Львова після завершення канікул. Дитячі садочки працюватимуть й надалі в очному режимі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міського голови Львова Андрія Садового.

Після завершення канікул 1 листопада, початкова школа й старші класи переходять на дистанційне навчання.

"Комісія прийняла рішення, що з понеділка всі школяри переходять на дистанційне навчання. Це початкова школа і старші класи. Очно - лише наші дитсадочки", - заявив Садовий.

Нагадаємо, що РБК-Україна писало про те, що Львів може найближчим часом перейти до "червоної" зони.

Зокрема, РБК-Україна повідомляло про те, що у Львові планують обмежити масові заходи й господарську роботу 10 закладів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львівшкола