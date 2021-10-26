З понеділка усі школи Львова переходять на дистанційне навчання

Комісія з питань ТЕБ та НС прийняла рішення запровадити дистанційне навчання для шкіл Львова після завершення канікул. Дитячі садочки працюватимуть й надалі в очному режимі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міського голови Львова Андрія Садового.
Після завершення канікул 1 листопада, початкова школа й старші класи переходять на дистанційне навчання.
"Комісія прийняла рішення, що з понеділка всі школяри переходять на дистанційне навчання. Це початкова школа і старші класи. Очно - лише наші дитсадочки", - заявив Садовий.
Нагадаємо, що РБК-Україна писало про те, що Львів може найближчим часом перейти до "червоної" зони.
Зокрема, РБК-Україна повідомляло про те, що у Львові планують обмежити масові заходи й господарську роботу 10 закладів.