З понеділка діють нові правила в'їзду до Туреччини: що потрібно знати українцям

З понеділка, 15 березня, діють нові правила в'їзду до Туреччини. Міністерство охорони здоров'я країни скасував паперову анкету для осібш, що в'їжджають.

Про це свідчить інформація на сайті турецького МОЗ.

Таким чином, туристи ще до вильоту повинні будуть заповнювати електронну анкету вже відсьогодні. Однак для транзитних рейсів зберігається вимога щодо заповнення паперової анкети на борту літака.

Що слід знати нашим туристам

За 72 години до прильоту в країну пасажири повинні заповнити форму за посиланням https://register.health.gov.tr/#.

На кордоні електронну анкету можуть перевірити.

Якщо особа не заповнила форму або вказала дані, що вводять в оману, це може спричинити юридичні та адміністративні санкції.

"Крім того, вам може бути відмовлено в дозволі на в'їзд до Туреччини (якщо ви не є громадянином Туреччини або у вас немає дозволу на проживання)", - свідчить повідомлення турецького міністерства.

В анкеті необхідно вказати паспортні та контактні дані, національність, стать і тип виїзду (морський, авіа тощо).

На основі цієї інформації буде автоматично створений індивідуальний код HES. Завдяки цьому з туристом зможуть зв'язатися, якщо у нього або у людей, з якими він спілкується під час подорожі, виявляться контакти з хворими COVID-19.