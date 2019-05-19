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У понеділок захід продовжить заливати дощами

Новини » Суспільство    19.05.2019 - 12:04
У понеділок захід продовжить заливати дощами
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Дощі також пройдуть у Вінницькій, Житомирській та місцями в Одеській областях

Погода в Україні у понеділок, 20 травня 2019, буде сонячною та теплою, але західні регіони продовжить заливати сильними зливами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Як повідомила синоптик, завтра у західних, Вінницькій, Житомирській та місцями в Одеській областях очікуються сильні зливи з грозами. Також прогнозуються шквали вітру та місцями ймовірний град.

"Решта території - сухо, сонячно. Переважатиме в Україні дуже тепла, до спеки, погода. Протягом дня +22…+28, на півдні та сході +27…+32 градуси", - зазначила Діденко.

Зазначається, що погода у Києві 20 травня буде сухою та теплою. Температура коливатиметься від +27 до +27.

Крім того, Діденко попередила, що 21-22 травня дощі з грозами поширяться на більшість областей України. Також очікується зниження температури повітря.

У понеділок захід продовжить заливати дощами

карта

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі попередили, що 19 травня в Рівненській та Житомирській областях очікується підйом рівня води в річках, що може призвести до підтоплення будинків та сільськогосподарських угідь. У ряді сіл Рокитнівського району можливе затоплення будинків. Також рівень води підніметься на річках у басейні Прип'яті.

На заході України продовжують йти дощі Захід України у неділю накриють дощі з грозами
Новини України Гідрометцентрдождидиденко
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