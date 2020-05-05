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У понеділок зафіксовано рекордно низький відсоток українців, які захворіли на СOVID-19

Новини » Коронавірус     05.05.2020 - 13:20
У понеділок зафіксовано рекордно низький відсоток українців, які захворіли на СOVID-19
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Протягом 4 травня вилікувалися 256 людей, а заразилися - 366

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що 4 травня в Україні зафіксований рекордно низький відсоток людей, які захворіли на СOVID-19. Про це він сказав на традиційній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусу, що відбулася під головуванням президента Володимира Зеленського, передає прес-служба Офісу президента.

За його словами, відносно загальної кількості активних хворих відсоток нових заражень становить 3,5%. Також зафіксоване рекордне співвідношення пацієнтів, які одужали, до нових хворих: за добу видужали 256 людей, а заражень виявили 366.

"Дуже позитивна тенденція. Завдяки старанному дотриманню карантину Україні вдалося оминути найстрашніші сценарії. Як ми й передбачали, позитивні тенденції епідемії почалися за тиждень до послаблення карантину. В останні дні дуже важливо ретельно дотримуватися обмежувальних заходів, щоб якомога безпечніше розпочати вихід з карантину", - прокоментував Зеленський.

Нагадаємо, раніше Шмигаль спрогнозував, що пік коронавірусу в Україні завершиться 8-9 травня. Прем'єр зазначив, що з 11 травня очікують зменшення кількості хворих.

Як писало РБК-Україна, в Міністерстві охорони здоров'я України заявляли, що карантинні обмеження дозволили Україні уникнути піку захворюваності коронавірусів.

Підкреслимо також, експерти з Національної академії наук спрогнозували, що пік нових випадків COVID-19 орієнтовно доведеться на 2-5 травня, а пік смертей - на 3-10 травня.

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Новини України Володимир ЗеленськийкарантинДенис ШмигальКоронавірус
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