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У понеділок вранці ціни на нафту знижуються на тлі рішення ОПЕК +

НовиниЕнергетика    25.06.2018 - 10:22
Фото: нафта (Statoil.com)
Фото: нафта (Statoil.com)

Ф'ючерси на північноморську суміш опустилися на 1,81 відсотка до 74,18 долара за барель

У понеділок, 25 червня 2018 року, ціни на нафту знижуються на тлі рішення країн ОПЕК + наростити видобуток сировини в рамках глобального пакту. Про це повідомляє Reuters.

До 8.07 за київським часом ф'ючерси на північноморську суміш опустилися на 1,81 відсотка до 74,18 долара за барель.

Зазначено, що ф'ючерсні контракти на WTI торгувалися поблизу 68,34 долара за барель, що на 0,35 відсотка нижче попереднього закриття.

Також відзначимо, що ціна вересневого контракту на нафту на Шанхайській міжнародній енергетичній біржі (INE) вранці трималася на рівні 467,3 юаня за барель.

Нагадаємо, раніше Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і ряд держав, які не входять до ОПЕК, досягли домовленості наростити видобуток нафти на 1 млн барелів на добу в рамках нафтової угоди.

У США зійшли з рейок 32 вагони з нафтою ОПЕК+ погодила збільшення видобутку нафти на 1 млн барелів на добу
Теги публікації: нефть, цены  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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