В понедельник будет заседание консультационного комитета президентов Украины и Польши

В понедельник, 29 марта, состоится заседание Консультационного комитета президентов Украины и Польши. Заседание состоится в формате видеоконференции.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента .

На заседания обсудят состояние реализации договоренностей, достигнутых на уровне президента Украины Владимира Зеленского и президента Польши Анджея Дуды. Также стороны обсудят сотрудничество в сфере безопасности, энергетической и экономической сферах.

На этом заседании планируют согласовать график двусторонних контактов на высшем уровне в 2021 году.

Сопредседателями комитета является заместитель руководителя Офиса президента Украины, уполномоченный президента Украины в консультационном комитете Игорь Жовква и уполномоченный президента Польши по вопросам создания Бюро внешней политики Кшиштоф Щерский.