В понедельник будет заседание консультационного комитета президентов Украины и Польши

В понедельник, 29 марта, состоится заседание Консультационного комитета президентов Украины и Польши. Заседание состоится в формате видеоконференции.
На заседания обсудят состояние реализации договоренностей, достигнутых на уровне президента Украины Владимира Зеленского и президента Польши Анджея Дуды. Также стороны обсудят сотрудничество в сфере безопасности, энергетической и экономической сферах.
На этом заседании планируют согласовать график двусторонних контактов на высшем уровне в 2021 году.
Сопредседателями комитета является заместитель руководителя Офиса президента Украины, уполномоченный президента Украины в консультационном комитете Игорь Жовква и уполномоченный президента Польши по вопросам создания Бюро внешней политики Кшиштоф Щерский.
Напомним, 12 октября состоялась встреча президентов Украины и Польши.
Тогда Зеленский и Дуда заявили о необходимости продолжения работы консультационного комитета президентов.