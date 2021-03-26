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В понедельник будет заседание консультационного комитета президентов Украины и Польши

Автор: Анастасия Рокитна

В понедельник, 29 марта, состоится заседание Консультационного комитета президентов Украины и Польши. Заседание состоится в формате видеоконференции.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

На заседания обсудят состояние реализации договоренностей, достигнутых на уровне президента Украины Владимира Зеленского и президента Польши Анджея Дуды. Также стороны обсудят сотрудничество в сфере безопасности, энергетической и экономической сферах.

На этом заседании планируют согласовать график двусторонних контактов на высшем уровне в 2021 году.

Сопредседателями комитета является заместитель руководителя Офиса президента Украины, уполномоченный президента Украины в консультационном комитете Игорь Жовква и уполномоченный президента Польши по вопросам создания Бюро внешней политики Кшиштоф Щерский.

Напомним, 12 октября состоялась встреча президентов Украины и Польши.

Тогда Зеленский и Дуда заявили о необходимости продолжения работы консультационного комитета президентов.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийАнджей Дуда
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