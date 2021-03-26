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У понеділок буде засідання консультаційного комітету президентів України та Польщі

Автор: Анастасія Рокитна

У понеділок, 29 березня, відбудеться засідання Консультаційного комітету президентів України та Польщі. Засідання відбудеться у форматі відеоконференції.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

На засідання обговорять стан реалізації домовленостей, досягнутих на рівні президента України Володимира Зеленського та президента Польщі Анджея Дуди. Також сторони обговорять співпрацю у безпековій, енергетичній та економічній сферах.

На цьому засіданні планують узгодити графік двосторонніх контактів на найвищому рівні у 2021 році.

Співголовами комітету є заступник керівника Офісу президента України, уповноважений президента України у консультаційному комітеті Ігор Жовква та уповноважений президента Польщі з питань створення Бюро зовнішньої політики Кшиштоф Щерський.

Нагадаємо, 12 жовтня відбулась зустріч президентів України та Польщі.

Тоді Зеленський і Дуда заявили про необхідність продовження роботи консультаційного комітету президентів.

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Новини України Володимир ЗеленськийАнджей Дуда
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