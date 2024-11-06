Понад третина атак на одному напрямку. Яка ситуація на фронті в Україні

"На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 56 атак", - йдеться у повідлмленні.

Найактивніше окупанти намагалися просунутися в районах Вовченки, Степанівки, Іллінки, Берізки, Кремінної Балки, Катеринівки, Новоселидівки, Новодмитрівки, Гострого, Максимільянівки, Антонівки та Єлизаветівки.

Крім того, на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 33 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Промінь, Лисівка, Новогродівка, Крутий Яр, Селидове та Гродівка.

Ситуація на інших напрямках

На Харківському напрямку ворог вісім разів безуспішно намагався вклинитись в оборону ЗСУ неподалік Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового, Синьківки та Кругляківки. На даному напрямку ворог активно застосовував авіацію.

На Лиманському напрямку ворог, за підтримки авіації, атакував вісім разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Твердохлібового, Новомихайлівки, Макіївки, Тернів та Катеринівки.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили один штурм російських загарбників поблизу Білогорівки.

За підтримки авіації, окупанти двічі атакували у районах Білогорівки на Краматорському напрямку.

Активно застосовуючи бомбардувальну авіацію на Торецькому напрямку, ворог здійснив дві атаки неподалік Торецька.

На Времівському напрямку противник здійснив десять штурмів наших позицій в районі Костянтинопольського, Роздольного та Трудового.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте активно застосовував штурмову авіацію в районі населеного пункту Білогір’я.

На Оріхівському напрямку окупанти один раз без успіху атакували у бік Оріхова.

На Придніпровському напрямку за минулу добу ЗСУ зупинили три спроби російських загарбників просунутися вперед, отримали жорстку відсіч, зазнавши втрат відійшли.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.