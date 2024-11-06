Больше трети атак на одном направлении. Какая ситуация на фронте в Украине

За 5 ноября на фронте произошли 140 боестолкновений. Больше всего оккупанты атаковали на Кураховском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"На Кураховском направлении Силы обороны отразили 56 атак", - говорится в сообщении.
Активнее всего оккупанты пытались продвинуться в районах Волченки, Степановки, Ильинки, Березки, Кременной Балки, Екатериновки, Новоселидовки, Новодмитровки, Острого, Максимильяновки, Антоновки и Елизаветовки.
Кроме того, на Покровском направлении ВСУ остановили 33 штурмовых действия агрессора в сторону населенных пунктов Луч, Лисовка, Новогродовка, Крутый Яр, Селидово и Гродовка.
На Харьковском направлении враг восемь раз безуспешно пытался вклиниться в оборону ВСУ недалеко от Волчанска.
На Купянском направлении в сутки произошло восемь атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Загрызового, Синьковки и Кругляковки. В данном направлении враг активно применял авиацию.
На Лиманском направлении враг, при поддержке авиации, атаковал восемь раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Твердохлебового, Новомихайловки, Макеевки, Тернов и Катериновки.
На Северском направлении украинские защитники отразили один штурм российских захватчиков вблизи Белогоровки.
При поддержке авиации, оккупанты дважды атаковали в районах Белогоровки на Краматорском направлении.
Активно применяя бомбардировочную авиацию на Торецком направлении, враг совершил две атаки неподалеку от Торецка.
На Времевском направлении противник совершил десять штурмов наших позиций в районе Константинопольского, Раздольного и Трудового.
На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил, однако активно применял штурмовую авиацию в районе населенного пункта Белогорье.
На Ореховском направлении оккупанты однажды без успеха атаковали в сторону Орехова.
На Приднепровском направлении за минувшие сутки ВСУ остановили три попытки российских захватчиков продвинуться вперед, получили жесткий отпор, понеся потери, отошли.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.
За сутки потери России на фронте в Украине составили 1250 военных. Также украинские воины обезвредили 6 танков, 11 боевых бронированных машин, 20 артиллерийских систем, 57 БПЛА оперативно-тактического уровня, 55 автомобилей и единицу специальной техники окупантов.
Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, две наземные станции управления БПЛА, один пункт управления и один полевой состав боеприпасов захватчиков.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.