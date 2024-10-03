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Понад третина боєприпасів у рамках чеської ініціативи вже в Україні, - посол

Фото: посол України у Чехії Василь Зварич (facebook.com/ODFoundation)
Автор: Тетяна Степанова

Понад третина з 500 тисяч боєприпасів, які мають бути передані в рамках чеської ініціативи до кінця року, вже знаходяться в Україні.

Про це розповів посол України у Чехії Василь Зварич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ČTK.

За його словами, українським військовим потрібні насамперед боєприпаси калібру 155 міліметрів.

Як розповів Зварич, Україна веде переговори з Міністерством оборони Чехії щодо розширення ініціативи. Він також запевнив, що не має інформації щодо проблем з боєприпасами, які передаються, про що нещодавно повідомила німецька газета Handelsblatt.

Посол припустив, що публікація була спробою дискредитувати ініціативу і підкреслив, що вона є насправді дієвою і має простір для розвитку, а також висловив сподівання, що постачання триватиме і наступного року.

Окрім того, за його словами, ініціатива покликана стати інструментом інвестування в українське вітчизняне виробництво боєприпасів.

"Україна збільшила свої можливості, але нам потрібні певні фінансові ресурси, щоб їх більше розвивати й мати можливість виробляти боєприпаси меншого калібру", - зазначив Зварич, додавши, що Україна також обговорює і це питання з Міноборони Чехії.

Чеська ініціатива

Нагадаємо, цього року Чехія знайшла для України велику кількість снарядів у країнах поза Євросоюзом. Але для їх закупівлі необхідні кошти партнерів.

Низка країн виділила гроші для закупівлі боєприпасів. 25 червня стало відомо, що перша партія снарядів вже прибула до України.

У липні прем'єр Денис Шмигаль зазначив, що Україна отримала перші 50 тисяч снарядів, частина з них - на фронті.

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