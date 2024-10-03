Более трети боеприпасов в рамках чешской инициативы уже в Украине, - посол

По его словам, украинским военным нужны, прежде всего, боеприпасы калибра 155 миллиметров.

Как рассказал Зварыч, Украина ведет переговоры с Министерством обороны Чехии по расширению инициативы. Он также заверил, что не располагает информацией о передаваемых проблемах с боеприпасами, о чем недавно сообщила немецкая газета Handelsblatt.

Посол предположил, что публикация была попыткой дискредитировать инициативу и подчеркнул, что она действительно действенна и имеет пространство для развития, а также выразил надежду, что поставки будут продолжаться и в следующем году.

Кроме того, по его словам, инициатива призвана стать инструментом инвестирования в украинское производство боеприпасов.

"Украина увеличила свои возможности, но нам нужны определенные финансовые ресурсы, чтобы их больше развивать и иметь возможность производить боеприпасы меньшего калибра", - отметил Зварич, добавив, что Украина также обсуждает и этот вопрос по Минобороны Чехии.