Понад тиждень під шквальним вогнем. Нацгвардія показала, як тримає Білогорівку

Військовослужбовець 8-го полку НГУ на псевдо "Журналіст" зазначає, що втримати цей населений пункт для сил оборони було і є надзвичайно важливим, адже це перший звільнений населений пункт у Луганській області.

"Тривалий час вже тут точаться бої із регулярними силами Росії та "вагнерівцями". Не обійшлось і без втрат серед наших побратимів", - заявив військовий.

За словами нацгвардійця, ніхто з побратимів не впав духом та не склав зброї та заявляють, що будуть стояти до останнього.