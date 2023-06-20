Понад тисяча окупантів та вертоліт: Генштаб оновив втрати Росії в війні за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 20 червня, склали 1010 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 221460 військових. Крім того, ЗСУ знищили і ворожий гелікоптер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.23 орієнтовно склали:
За даними Генштабу, російські війська й надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, там тривають тяжкі бої. Минулої доби сталося 45 бойових зіткнень.
При цьому, згідно зі звітом Інституту вивчення війни, сили оборони України досягли певних успіхів у ході наступальних дій на низці напрямків у різних галузях. Зокрема, ЗСУ продовжували контрнаступальні операції, тоді як окупанти проводили обмежені наземні атаки в районі Бахмута.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.