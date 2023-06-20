Более тысячи оккупантов и вертолет: Генштаб обновил потери России в войне за сутки

Потери России в войне в Украине на утро вторника, 20 июня, составили 1010 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 221460 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили и вражеский вертолет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.06.23 ориентировочно составили:
По данным Генштаба, российские войска и дальше сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 45 боевых столкновений.
При этом, согласно отчету Института изучения войны, силы обороны Украины добились определенных успехов в ходе наступательных действий на ряде направлений в разных областях. В частности, ВСУ продолжали контрнаступательные операции, в то время как оккупанты проводили ограниченные наземные атаки в районе Бахмута.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.