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Более тысячи оккупантов и вертолет: Генштаб обновил потери России в войне за сутки

Фото: Генштаб обновил потери России в войне в Украине на 20 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро вторника, 20 июня, составили 1010 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 221460 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили и вражеский вертолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 221460 (+1010) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3997 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 7750 (+15) ед,
  • артиллерийских систем - 3888 (+23) ед,
  • РСЗО - 614 (+4) ед,
  • средства ПВО - 372 (+2) ед,
  • самолетов - 314 ед,
  • вертолетов - 306 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3393 (+10),
  • крылатые ракеты - 1214 (+3) ед,
  • корабли /катера - 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6645 (+32) ед,
  • специальная техника - 531 (+5)

Ситуация на фронте на утро

По данным Генштаба, российские войска и дальше сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 45 боевых столкновений.

При этом, согласно отчету Института изучения войны, силы обороны Украины добились определенных успехов в ходе наступательных действий на ряде направлений в разных областях. В частности, ВСУ продолжали контрнаступательные операции, в то время как оккупанты проводили ограниченные наземные атаки в районе Бахмута.

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Война в Украине