Понад тисяча окупантів та 51 артсистема. Генштаб оновив втрати РФ за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 31 січня, становили 1090 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 385 230 військових. Крім того, ЗСУ знищили 51 артсистему, 32 ББМ та 40 одиниць автомобільної техніки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.01.24 орієнтовно склали:
За даними Генштабу, в Україні на фронті протягом доби сталося 88 бойових зіткнень. Ворог продовжує спроби захопити Авдіївку та безуспішно намагається відновити втрачені позиції на лівому березі Херсонської області.
Зокрема, як пишуть в Інституті вивчення війни, ЗСУ відновили раніше втрачені позиції приблизно за 3 км на північний захід від Горлівки. На багатьох ділянках фронту продовжуються позиційні бойові дії.
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