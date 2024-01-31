Больше тысячи оккупантов и 51 артсистема. Генштаб обновил потери РФ за сутки

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.01.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 385230 (+1090) человек ликвидировано;

танков - 6310 (+10) ед.;

боевых бронированных машин - 11757 (+32) ед.;

артиллерийских систем - 9195 (+51) ед.;

РСЗО - 974 (+2) ед.;

средства ПВО - 663 ед.;

самолетов - 332 ед.;

вертолетов - 324 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7100 (+16) ед.;

крылатые ракеты - 1846 ед.;

корабли/катера - 23 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 12231 (+40) ед.;

специальная техника - 1452 (+4) ед.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, в Украине на фронте в течение суток произошло 88 боевых столкновений. Враг продолжает попытки захватить Авдеевку и безуспешно пытается восстановить утраченные позиции на левом берегу Херсонской области.

В частности, как пишут в Институте изучения войны, ВСУ восстановили ранее утраченные позиции примерно в 3 км северо-западнее Горловки. На многих участках фронта продолжаются позиционные боевые действия.