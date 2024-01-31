Больше тысячи оккупантов и 51 артсистема. Генштаб обновил потери РФ за сутки

Потери России в войне в Украине на утро среды, 31 января, составили 1090 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 385 230 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 51 артсистему, 32 ББМ и 40 единиц автомобильной техники.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.01.24 ориентировочно составили:
По данным Генштаба, в Украине на фронте в течение суток произошло 88 боевых столкновений. Враг продолжает попытки захватить Авдеевку и безуспешно пытается восстановить утраченные позиции на левом берегу Херсонской области.
В частности, как пишут в Институте изучения войны, ВСУ восстановили ранее утраченные позиции примерно в 3 км северо-западнее Горловки. На многих участках фронта продолжаются позиционные боевые действия.
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