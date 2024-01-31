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Больше тысячи оккупантов и 51 артсистема. Генштаб обновил потери РФ за сутки

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 31 января (facebook comMinistryofDefence UA)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро среды, 31 января, составили 1090 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 385 230 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 51 артсистему, 32 ББМ и 40 единиц автомобильной техники.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.01.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 385230 (+1090) человек ликвидировано;
  • танков - 6310 (+10) ед.;
  • боевых бронированных машин - 11757 (+32) ед.;
  • артиллерийских систем - 9195 (+51) ед.;
  • РСЗО - 974 (+2) ед.;
  • средства ПВО - 663 ед.;
  • самолетов - 332 ед.;
  • вертолетов - 324 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7100 (+16) ед.;
  • крылатые ракеты - 1846 ед.;
  • корабли/катера - 23 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12231 (+40) ед.;
  • специальная техника - 1452 (+4) ед.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, в Украине на фронте в течение суток произошло 88 боевых столкновений. Враг продолжает попытки захватить Авдеевку и безуспешно пытается восстановить утраченные позиции на левом берегу Херсонской области.

В частности, как пишут в Институте изучения войны, ВСУ восстановили ранее утраченные позиции примерно в 3 км северо-западнее Горловки. На многих участках фронта продолжаются позиционные боевые действия.

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Война в Украине