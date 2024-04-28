Понад тисяча окупантів та 43 артсистеми. Генштаб оновив втрати РФ за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок неділі, 28 квітня, склали 1096 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 466 150 військових. Крім того, ЗСУ знищили 11 танків, 20 ББМ та 43 артсистеми.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 28.04.24 орієнтовно склали:
В Україні на фронті впродовж доби відбулося 88 бойових зіткнень. Ворог продовжує активні штурми в Донецькій області.
Зокрема, за даними Інституту вивчення війни, фіксується просування російських окупантів на північ від Авдіївки та на захід від Донецька. Також загарбники тиснуть на більшості напрямків, разом з тим українські захисники відбивають ворожі атаки та штурми.
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