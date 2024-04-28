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Более тысячи оккупантов и 43 артсистемы. Генштаб обновил потери РФ за сутки

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 28 апреля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро воскресенья, 28 апреля, составили 1096 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 466 150 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 11 танков, 20 ББМ и 43 артсистемы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.04.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 466150 (+1096) человек ликвидировано;
  • танков - 7279 (+11) ед.;
  • боевых бронированных машин - 13991 (+20) ед.;
  • артиллерийских систем - 11948 (+43) ед.;
  • РСЗО - 1050 (+1) ед.;
  • средства ПВО - 776 (+1) ед.;
  • самолетов - 348 ед.;
  • вертолетов - 325 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9507 (+22) ед.;
  • крылатые ракеты - 2124 ед.;
  • корабли/катера - 26 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 16065 (+46) ед.;
  • специальная техника - 1971 (+3) ед.

Ситуация на фронте

В Украине на фронте в течение суток произошло 88 боевых столкновений. Враг продолжает активные штурмы в Донецкой области.

В частности, по данным Института изучения войны, фиксируется продвижение российских оккупантов к северу от Авдеевки и к западу от Донецка. Также захватчики давят на большинстве направлений, вместе с тем, украинские защитники отбивают вражеские атаки и штурмы.

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Война в Украине