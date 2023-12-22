Понад тисяча окупантів та 24 артсистеми: Генштаб оновив втрати РФ у війні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 22 грудня, склали 1080 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 351 350 військових. Крім того, ЗСУ знищили 9 танків, 18 ББМ та 24 артсистеми ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.12.23 орієнтовно склали:
Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), українські війська зберігають присутність на східному (лівому) березі Дніпра в Херсонській області, попри тиск окупантів. За минулу добу ЗСУ відбили 30 спроб Росії витіснити їх з цих позицій.
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