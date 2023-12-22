Более тысячи оккупантов и 24 артсистемы: Генштаб обновил потери РФ в войне

Потери России в войне в Украине к утру пятницы, 22 декабря, составили 1080 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет примерно 351 350 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 9 танков, 18 ББМ и 24 артсистемы врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.12.23 ориентировочно составили:
Согласно отчету Института изучения войны (ISW), украинские войска сохраняют присутствие на восточном (левом) берегу Днепра в Херсонской области, несмотря на давление оккупантов. За прошедшие сутки ВСУ отразили 30 попыток России вытеснить их с этих позиций.
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