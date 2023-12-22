Более тысячи оккупантов и 24 артсистемы: Генштаб обновил потери РФ в войне
Потери России в войне в Украине к утру пятницы, 22 декабря, составили 1080 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет примерно 351 350 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 9 танков, 18 ББМ и 24 артсистемы врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.12.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 351 350 (+1080) человек ликвидировано;
- танков - 5837 (+9) ед.;
- боевых бронированных машин - 10843 (+18) ед.;
- артиллерийских систем - 8250 (+24) ед.;
- РСЗО - 932 ед.;
- средства ПВО - 611 ед.;
- самолетов - 324 ед.;
- вертолетов - 324 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6365 (+23) ед.;
- крылатые ракеты – 1613 ед.;
- корабли/катера - 22 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 10944 (+25) ед.;
- специальная техника - 1217 (+9) ед.
Ситуация на фронте
Согласно отчету Института изучения войны (ISW), украинские войска сохраняют присутствие на восточном (левом) берегу Днепра в Херсонской области, несмотря на давление оккупантов. За прошедшие сутки ВСУ отразили 30 попыток России вытеснить их с этих позиций.
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