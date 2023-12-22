Более тысячи оккупантов и 24 артсистемы: Генштаб обновил потери РФ в войне

Потери России в войне в Украине к утру пятницы, 22 декабря, составили 1080 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет примерно 351 350 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 9 танков, 18 ББМ и 24 артсистемы врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.12.23 ориентировочно составили: личного состава - около 351 350 (+1080) человек ликвидировано;

танков - 5837 (+9) ед.;

боевых бронированных машин - 10843 (+18) ед.;

артиллерийских систем - 8250 (+24) ед.;

РСЗО - 932 ед.;

средства ПВО - 611 ед.;

самолетов - 324 ед.;

вертолетов - 324 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6365 (+23) ед.;

крылатые ракеты – 1613 ед.;

корабли/катера - 22 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 10944 (+25) ед.;

специальная техника - 1217 (+9) ед. Ситуация на фронте Согласно отчету Института изучения войны (ISW), украинские войска сохраняют присутствие на восточном (левом) берегу Днепра в Херсонской области, несмотря на давление оккупантов. За прошедшие сутки ВСУ отразили 30 попыток России вытеснить их с этих позиций.