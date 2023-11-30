Понад тисяча окупантів та 13 танків: Генштаб оновив втрати РФ у війні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 30 листопада, складають 1180 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 328 760 військових. Крім того, ЗСУ знищили 13 танків та 28 ББМ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 30.11.23 орієнтовно склали:
За даними Генштабу, українські військові відбили 24 атаки противника на Лиманському напрямку, продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Підрозділи ракетних військ уразили 2 склади боєприпасів противника.
Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), українські війська 29 листопада продовжували контратаки на Бахмутському напрямку, у західній частині Запорізької області та у напрямку Мелітополя. Також українські війська продовжили наземні атаки на східному (лівому) березі Херсонської області та, як повідомляється, просунулися вперед.
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