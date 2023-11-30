Более тысячи оккупантов и 13 танков: Генштаб обновил потери РФ в войне

Потери России в войне в Украине к утру четверга, 30 ноября, составляют 1180 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 328 760 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 13 танков и 28 ББМ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.11.23 ориентировочно составили:
По данным Генштаба, украинские военные отразили 24 атаки противника на Лиманском направлении, продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Подразделения ракетных войск поразили 2 состава боеприпасов противника.
Согласно отчету Института изучения войны (ISW), украинские войска 29 ноября продолжали контратаки на Бахмутском направлении, в западной части Запорожской области и в направлении Мелитополя. Также украинские войска продолжили наземные атаки на восточном (левом) берегу Херсонской области и, как сообщается, продвинулись вперед.
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