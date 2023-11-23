Понад тисяча окупантів, 20 танків та 36 ББМ. Нові втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 23 листопада, становили 1130 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 321 800 військових. Крім того, ЗСУ знищили 20 танків, 36 ББМ та 33 артсистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 23.11.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 321 800 (+1130) осіб ліквідовано;

танків - 5466 (+20) од.;

бойових броньованих машин - 10224 (+36) од.;

артилерійських систем - 7802 (+33) од.;

РСЗВ - 902 (+3) од.;

засоби ППО - 591 (+2) од.;

літаків - 323 од.;

гелікоптерів - 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5799 (+15) од.;

крилаті ракети - 1564 од.;

кораблі/катери - 22 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 10198 (+39) од.;

спеціальна техніка - 1107 (+2) од.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу на ранок 22 листопада, сили оборони України продовжують штурмові дії на південь від Бахмута Донецької області, ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку і тримають оборону в районі Авдіївки. Минулої доби сталося 74 бойових зіткнень.

Зі звіту Інституту вивчення війни відомо, що ЗСУ продовжують вести наступальну операцію на східному (лівому) березі Херсонської області. Російські "військори" стверджують, що ЗСУ атакують поблизу Пойми, Піщанівки, Підстепового, Антонівського шосе та залізничного мосту.