Понад тисяча окупантів, 20 танків та 36 ББМ. Нові втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 23 листопада, становили 1130 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 321 800 військових. Крім того, ЗСУ знищили 20 танків, 36 ББМ та 33 артсистеми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 23.11.23 орієнтовно склали:
За даними Генштабу на ранок 22 листопада, сили оборони України продовжують штурмові дії на південь від Бахмута Донецької області, ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку і тримають оборону в районі Авдіївки. Минулої доби сталося 74 бойових зіткнень.
Зі звіту Інституту вивчення війни відомо, що ЗСУ продовжують вести наступальну операцію на східному (лівому) березі Херсонської області. Російські "військори" стверджують, що ЗСУ атакують поблизу Пойми, Піщанівки, Підстепового, Антонівського шосе та залізничного мосту.
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