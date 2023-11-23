Более тысячи оккупантов, 20 танков и 36 ББМ. Новые потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро четверга, 23 ноября, составили 1130 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 321 800 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 20 танков, 36 ББМ и 33 артсистемы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.11.23 ориентировочно составили:
По данным Генштаба на утро 22 ноября, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и держат оборону в районе Авдеевки. За прошедшие сутки произошло 74 боевых столкновений.
Из отчета Института изучения войны известно, что ВСУ продолжают вести наступательную операцию на восточном (левом) берегу Херсонской области. Российские "военкоры" утверждают, что ВСУ атакуют вблизи Поймы, Песчановки, Подстепного, Антоновского шоссе и железнодорожного моста.
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