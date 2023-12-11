Понад тисяча окупантів, 18 БПЛА і 31 ББМ. Генштаб оновив втрати РФ за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 11 грудня, склали 1030 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 339 850 військових. Крім того, ЗСУ знищили 19 танків, 18 БПЛА та 31 ББМ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 11.12.23 орієнтовно склали:
За даними Генштабу ЗСУ на ранок 11 грудня, українські військові відбили 49 атак противника на Авдіївському напрямку, утримують зайняті позиції на лівому березі Дніпра та знищили склад боєприпасів противника. Зокрема, як уточнюють в Інституті вивчення війни, українські сили зберігають позиції на східному березі річки Дніпро. За попередньою інформацією, ЗСУ вже контролюють весь острів Великий Потьомкін (на південний захід від Херсона).
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