Больше тысячи оккупантов, 18 БПЛА и 31 ББМ. Генштаб обновил потери РФ за сутки

Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 11 декабря, составили 1030 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 339850 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 19 танков, 18 БПЛА и 31 ББМ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.12.23 ориентировочно составили:
По данным Генштаба ВСУ на утро 11 декабря, украинские военные отбили 49 атак противника на Авдеевском направлении, удерживают занятые позиции на левом берегу Днепра и уничтожили склад боеприпасов противника. В частности, как уточняют в Институте изучения войны, украинские силы сохраняют позиции на восточном берегу реки Днепр. По предварительной информации, ВСУ уже контролируют весь остров Большой Потемкин (юго-западнее Херсона).
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