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Понад сто тисяч держслужбовців вийшли на мітинги в Канаді: що вимагають

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Канада, Четвер 20 квітня 2023 04:15
Понад сто тисяч держслужбовців вийшли на мітинги в Канаді: що вимагають Фото: Масові протести держслужбовців у Канаді (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Понад 155 тисяч федеральних державних службовців Канади страйкують після того, як уряд не зміг досягти угоди із профспілкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News.

Страйкарі вимагають вдвічі більшого підвищення зарплат, ніж готовий запропонувати уряд, суттєвого спрощення правил віддаленої роботи, розширення можливостей отримання оплачуваної відпустки тощо.

"Ми все ще на відстані, але ми залишаємося за столом переговорів, тому що ми все ще сподіваємося, і наша мета все ще полягає в тому, щоб дійти до попередньої угоди", - зазначив президент альянсу державних служб Канади Кріс Ейлворд.

Федеральний уряд Канади запевняє, що зробив усе можливо, щоб укласти угоду, однак PSAC наполягає на неприйнятних вимогах, що суттєво вплинуть на спроможність уряду надавати послуги канадцям.

Раніше ми писали, в Ізраїлі сотні тисяч людей знову вийшли на протести через судову реформу в країні.

Нагадаємо, канадські військові опублікували кадри підготовки танків Leopard 2 для України.

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