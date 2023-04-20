Более ста тысяч госслужащих вышли на митинги в Канаде: что требуют
Более 155 тысяч федеральных государственных служащих Канады бастуют после того, как правительство не смогло достичь соглашения с профсоюзом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News.
Забастовщики требуют вдвое большего повышения зарплат, чем готово предложить правительство, существенного упрощения правил удаленной работы, расширения возможностей получения оплачиваемого отпуска.
"Мы все еще на расстоянии, но мы остаемся за столом переговоров, потому что мы все еще надеемся, и наша цель все еще состоит в том, чтобы прийти к предварительному соглашению", - отметил президент альянса государственных служб Канады Крис Эйлворд.
Федеральное правительство Канады уверяет, что сделало все возможное, чтобы заключить соглашение, однако PSAC настаивает на неприемлемых требованиях, которые существенно повлияют на возможность правительства предоставлять услуги канадцам.
Ранее мы писали, в Израиле сотни тысяч людей снова вышли на протесты из-за судебной реформы в стране.
Напомним, канадские военные опубликовали кадры подготовки танков Leopard 2 для Украины.
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