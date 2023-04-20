ua ru
Чт, 20 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Более ста тысяч госслужащих вышли на митинги в Канаде: что требуют

Новина українською →
Канада, Четверг 20 апреля 2023 04:15
Более ста тысяч госслужащих вышли на митинги в Канаде: что требуют Фото: массовые протесты госслужащих в Канаде (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Более 155 тысяч федеральных государственных служащих Канады бастуют после того, как правительство не смогло достичь соглашения с профсоюзом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News.

Забастовщики требуют вдвое большего повышения зарплат, чем готово предложить правительство, существенного упрощения правил удаленной работы, расширения возможностей получения оплачиваемого отпуска.

"Мы все еще на расстоянии, но мы остаемся за столом переговоров, потому что мы все еще надеемся, и наша цель все еще состоит в том, чтобы прийти к предварительному соглашению", - отметил президент альянса государственных служб Канады Крис Эйлворд.

Федеральное правительство Канады уверяет, что сделало все возможное, чтобы заключить соглашение, однако PSAC настаивает на неприемлемых требованиях, которые существенно повлияют на возможность правительства предоставлять услуги канадцам.

Ранее мы писали, в Израиле сотни тысяч людей снова вышли на протесты из-за судебной реформы в стране.

Напомним, канадские военные опубликовали кадры подготовки танков Leopard 2 для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада Митинг Зарплата в Украине
NEWS
Над Киевом и областью видели яркую вспышку. Что известно
Над Киевом и областью видели яркую вспышку. Что известно
DAILY
Чем Польше не угодило украинское зерно и как решили транзитный кризис
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Чем Польше не угодило украинское зерно и как решили транзитный кризис