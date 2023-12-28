Понад половину втрат за добу РФ зазнала на Таврійському напрямку. Яка ситуація зараз

"Загалом, на Таврійському напрямку ворог завдав завдав 18 авіаударів, провів 38 бойових зіткнень та здійснив 985 артобстрілів", - йдеться в повідомленні..

Авдіївський напрямок

ЗСУ відбили 15 атак на схід від Новобахмутівки, Авдіївки та 17 атак біля Сєверне, Первомайське та Невельське (Донецька область).

Мар’їнський напрямок

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками та захисницями відбито 3 атаки.

Шахтарський напрямок

Противник наступальних (штурмових) дій не вів.

Запорізький напрямок

Сили оборони відбили 3 атаки західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Втрати РФ на Таврійському напрямку

Загальні втрати ворога склали 488 осіб. Близько 20 окупантів здалися в полон. Для порівняння - загалом на фронті в Україні за добу ЗСУ знищили 920 російських окупантів, таким чином, загальні втрати військ РФ в Україні з початку широкомасштабного вторгнення в особовому складі досягли близько 356 670 солдатів. Також бійці ЗСУ знищили ще 27 танків та 15 артсистем.

Загальні втрати ворога у військовій техніці склали 105 одиниць військової техніки. Зокрема, 18 танків, 28 ББМ, 13 артсистем, 23 БпЛА, 16 автомобілів, 7 одиниць спецтехніки. Знищено 1 склад боєприпасів.